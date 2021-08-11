В Нью-Йорке обнаружен новый смертоносный штам коронавируса «йота» с 82% летальности

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11 августа 2021, 12:32

Фото: Соцсети

Департамент здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете опубликовал данные о новом штамме коронавируса COVID-19 «Йота», обнаруженном в Нью-Йорке, который отличается большей заразностью и летальностью 82%. Об этом пишет «Газета. ру».

Обнаруженный в Нью-Йорке штамм коронавируса отличается летальностью в 82% и заразен он на 15-25% выше, чем первоначальный вариант. Среди заболевших штаммом «Йота» лиц в возрасте 45-64 года летальность составила 46%, среди заболевших 65-74 лет — 82%, среди людей в возрасте старше 75 лет — 62%.

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