Мясников назвал «бредом» высокую летальность от штамма коронавируса «йота»

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 августа 2021, 13:39

медик, фото: pixabay.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал информацию американских ученых о высокой заразности и летальности штамма новой коронавирусной инфекции «йота». Мутацию обнаружили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года.

В исследовании, опубликованном на сайте medRxiv, говорится, что в возрастной группе от 45 до 64 лет такой риск возрастает на 46%, у пациентов от 65 до 74 лет - на 82%, у людей старше 75 лет - на 62%.

«… очевидный бред - у Эболы смертность намного ниже, да и вообще … Нет вирусов с таким уровнем смертности, ни оспа (30%), ни что другое … У чумы сегодня смертность 7%, если лечить вовремя. Каких Армагедонов нам только не сулили!» - отметил Мясников.

Ранее Мясников заявил, что его удивляет практически полное отсутствие информации о случаях заболевания гриппом, хотя в первую волну пандемии COVID-19 у 25% заболевших также находили этот вирус.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости