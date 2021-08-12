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Мясников заявил, что коронавирус «останется с нами навсегда»

, 11:59

Мясников заявил, что коронавирус «останется с нами навсегда»
медик, фото: pixels.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирусная инфекция останется с нами навсегда. Такой вывод он сделал, исходя из предложения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначать новые штаммы COVID-19 по названиям созвездий.

Мясников предположил, что в будущем будут появляться новые мутации вируса, поэтому 28 букв греческого алфавита для их наименования, скорее всего, не хватит. По его словам, только появление какой-либо очередной инфекции с высокой смертностью сможет «переключить внимание человечества с коронавируса». Он стал замечать практически полное отсутствие информации о случаях заболевания гриппом, хотя в первую волну пандемии COVID-19 у 25% заболевших также находили этот вирус. Медик уверен, что похожая ситуация будет наблюдаться в грядущий осенне-зимний период. 

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