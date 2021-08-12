Онищенко о росте заболеваемости коронавирусом в сентябре: «Это не злорадство, а констатация факта»

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12 августа 2021, 12:46 Источник: РИА Новости

метро, фото: Evgeny Sinitsyny/XinHua/ globallookpress.com

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат ГД Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о росте заболеваемости новой коронавирусной инфекцией осенью в России.

Онищенко пояснил, что в сентябре дети вернутся в школы, а сотрудники разных организаций из отпусков. По его словам, в этот период стоит ожидать увлечения числа зараженных, поскольку не делается достаточного количества прививок против коронавируса.

«Это не злорадство, а констатация этого факта. Надо не гадать на кофейной гуще, а идти прививаться. Если мы все привьемся, ничего нам не надо будет ждать», - добавил депутат.

Ранее главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о снижении числа заболевших коронавирусом в России. При этом система здравоохранения готова к возможной очередной волне осенью.

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