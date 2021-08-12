Онищенко о росте заболеваемости коронавирусом в сентябре: «Это не злорадство, а констатация факта»

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат ГД Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о росте заболеваемости новой коронавирусной инфекцией осенью в России.
Онищенко пояснил, что в сентябре дети вернутся в школы, а сотрудники разных организаций из отпусков. По его словам, в этот период стоит ожидать увлечения числа зараженных, поскольку не делается достаточного количества прививок против коронавируса.
«Это не злорадство, а констатация этого факта. Надо не гадать на кофейной гуще, а идти прививаться. Если мы все привьемся, ничего нам не надо будет ждать», - добавил депутат.
Ранее главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о снижении числа заболевших коронавирусом в России. При этом система здравоохранения готова к возможной очередной волне осенью.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.