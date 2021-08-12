Проценко заявил о снижении числа заболевших коронавирусом в России

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12 августа 2021, 07:59 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекцией в России. По его словам, система здравоохранения готова к возможной очередной волне осенью.

«Опасения эти есть. Система здравоохранения за эти полтора года накопила опыт, в том числе перепрофилирования госпиталей… опыт создания различных диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров, что очень широко используется в Москве», - пояснил он.

Проценко отметил, что у российских медиков «нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который может развернуться и в сентябре». Специалист добавил, что появление новой волны коронавируса во многом зависит от населения, от их гражданской позиции и отношения к вакцинации.

Медик уточнил, что наблюдается одинаковое снижение новых случаев заражения COVID-19 и госпитализированных пациентов в различных регионах. Проценко предположил, что в Москве спад заболеваемости произошел раньше, а в регионах эта тенденция «сдвинулась» на неделю. Он считает, что этот процесс связан с количеством людей, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет. Данный показатель увеличился за полтора месяца, подчеркнул врач.



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