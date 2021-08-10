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Вирусолог Тимаков прогнозирует очередной всплеск заболеваемости COVID-19 в России в сентябре

, 16:16 Источник: Вести FM

Вирусолог Тимаков прогнозирует очередной всплеск заболеваемости COVID-19 в России в сентябре
pixabay.com

Очередная вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией затронет Россию в первом осеннем месяце текущего года. Такое заявление сделал врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Он подчеркнул, что вопреки улучшению эпидемиологической ситуации к концу сентября будет отмечаться рост количества новых носителей COVID-19. По словам специалиста, новый всплеск заболеваемости придется на завершение сезона отпусков. Тимаков добавил, что пока он бы не стал обнадеживаться.

Напомним, что за истекшие 24 часа на российской территории обнаружили 21 378 носителей коронавируса. За весь период пандемии в стране подтвердили 6 491 288 случаев заражения. Из этого числа умерли 166 442 человека, а выздоровели 5 788 710 граждан.

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