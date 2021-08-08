Врач-диетолог Селезнева посоветовала есть арбузы в умеренных количествах в первой половине дня
8 августа 2021, 11:02
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева в рамках беседы с журналистами рассказала о правилах употребления арбуза. По словам эксперта, в данном вопросе существует ряд ограничений.
Диетолог отметила, что врачи не рекомендуют есть арбузы, как любые фрукты или ягоды, "килограммами". Особенно это касается тех, у кого есть предрасположенность к набору веса и сахарному диабету.
Ксения Селезнева в беседе с RT отметила, что лучше употреблять арбуз в первой половине дня и не давать серьезную нагрузку на мочевыделительную систему на ночь.
Врач также обратила внимание на то, что можно отравиться арбузом, если в него добавлены какие-либо вещества. Именно поэтому желательно есть его в сезон и всегда интересоваться, откуда продукт был привезен.
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