Аргументы Недели Здоровье 13+

Врач-диетолог Селезнева посоветовала есть арбузы в умеренных количествах в первой половине дня

, 11:02

Врач-диетолог Селезнева посоветовала есть арбузы в умеренных количествах в первой половине дня
арбуз, pixabay.com

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева в рамках беседы с журналистами рассказала о правилах употребления арбуза. По словам эксперта, в данном вопросе существует ряд ограничений.

Диетолог отметила, что врачи не рекомендуют есть арбузы, как любые фрукты или ягоды, "килограммами". Особенно это касается тех, у кого есть предрасположенность к набору веса и сахарному диабету.

Ксения Селезнева в беседе с RT отметила, что лучше употреблять арбуз в первой половине дня и не давать серьезную нагрузку на мочевыделительную систему на ночь.

Врач также обратила внимание на то, что можно отравиться арбузом, если в него добавлены какие-либо вещества. Именно поэтому желательно есть его в сезон и всегда интересоваться, откуда продукт был привезен.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Трамп заявил, что был прав, когда говорил о лабораторном происхождении COVID-19

Трамп заявил, что был прав, когда говорил о лабораторном происхождении COVID-19

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в рамках беседы с журналистами в субботу, что был прав, когда говорил о лабораторном происхождении коронавируса нового типа.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Происшествия