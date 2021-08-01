Диетолог Писарева предостерегла некоторых россиян от употребления газировки

Аргументы Недели → Общество 13+

1 августа 2021, 13:45

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Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, кому не рекомендуется пить сладкую газированную воду и воду с газом. Она отметила, что такие напитки способствуют ожирению, и дети в этом плане не являются исключением.

Специалист подчеркнула, что газированную воду с сахаром нельзя пить беременным. Она связала это с тем, что вещества в ее составе сказываются на развитии плода.

Кроме того, такую воду желательно не употреблять пожилым, маленьким детям, лицам, которые страдают онкологией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией. Также нельзя пить ее гражданам с нарушением сна и повышенной возбудимостью, пишет RT.

Писарева предостерегла от употребления такой воды лиц с колитами, язвами и заболеваниями ЖКТ. “Официальные противопоказания по потреблению газированной воды — это дети младше трёх лет, люди с хроническими заболеваниями, например ожирение, избыточный вес, гастрит, язвенные болезни, различные аллергии, патология желудочно-кишечного тракта”, - добавила диетолог.

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