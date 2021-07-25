Врач-сомнолог Полуэктов заявил, что недостаток сна снижает эффективность вакцинации

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25 июля 2021, 09:07 Источник: ТАСС

кровать, pixabay.com

Заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов заявил в беседе с журналистами в субботу, что недостаток сна способен повлиять на эффект вакцинации.

Михаил Полуэктов отметил, что ранее ученые доказали, что нехватка сна снижает эффект вакцинации против гриппа и гепатита А.

Врач-сомнолог также заметил, что существует множество исследований, которые доказывают, что недосып существенно увеличивает риск инфицирования. "Это значит, что между сном и иммунитетом существует прямая связь", – подчеркнул эксперт.

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