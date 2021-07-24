Французские ученые выявили 60% заразность гамма-мутации коронавируса у привитых

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24 июля 2021, 20:32

медик, фото: pixels.com

Ученые из Франции и Гвианы заявили, что заразность гамма-мутации новой коронавирусной инфекции достигает 60% у привитых. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний.

В источнике говорится, что в мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане ученые зафиксировали вспышку коронавируса. Эксперты осмотрели 44 работников, средний возраст которых составил 53 года. 25 шахтеров полностью привили от COVID-19 вакциной «Pfizer-BioNTech». Впоследствии гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 человек (60%).

Отмечается, что около 87% заболевших жаловались на различные симптомы, связанные с коронавирусной инфекцией. Так, у 65% пациентов появилась лихорадка и у 22,6% - одышка. При этом ученые уточнили, что заболевание протекало без серьезных осложнений, никому из работников не потребовалась госпитализация.

Специалисты добавили, что в Гвиане преобладает бразильская гамма-мутация. В исследовании сказано, что в июле 2021 года она спровоцировала третью волну эпидемии и оказала большую нагрузку на систему здравоохранения. Эксперты подчеркнули, что «низкая эффективность вакцины стала неожиданностью», поскольку во время испытаний Pfizer-BioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы бета и гамма.

Ранее в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что штаммы «гамма» и «дельта» отнесены к категории «вызывающие озабоченность», поскольку по сравнению с первоначальным вариантом вируса они трансмиссивны, вирулентны и могут снижать эффективность антител.

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