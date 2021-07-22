В «Векторе» сообщили, что в России выявлен более заразный «бразильский» штамм коронавируса

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22 июля 2021, 13:23 Источник: Интерфакс

человек в маске, фото: pixels.com

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что «бразильский» штамм новой коронавирусной инфекции «гамма» зафиксирован в России.

«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма"», - уточнили в центре.

Собеседник отметил, что «гамма» и «дельта» были отнесены к категории «вызывающие озабоченность», поскольку по сравнению с первоначальным вариантом вируса они трансмиссивны, вирулентны и могут снижать эффективность антител. Он добавил, что «индийский штамм» становится доминирующим во многих странах, в том числе в России.

«… отмечается тенденция замещения других вариантов вариантом дельта. С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами, нет оснований ожидать вытеснения варианта дельта уже изученными разновидностями SARS-CoV-2», - пояснил эксперт.

При этом в центре рассказали, что штаммы «лямбда» и «эпсилон», которые относятся к категории «вызывающие интерес», на территории РФ не были выявлены.

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