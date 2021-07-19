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ФМБА сообщило о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса

, 18:42 Источник: РИА Новости

ФМБА сообщило о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса
медики, фото: pixels.com

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции»,- говорится в заявлении.

Отмечается, что клинические исследования начнутся 19 июля с участием двухсот человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что в июне 2021 года успешно завершились доклинические испытания препарата. Согласно результатам исследования, доказана безопасность, иммуногенность и протективность вакцины.

Также ФМБА разрабатывает препарат против коронавирусной инфекции «Мир-19». 

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