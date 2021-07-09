Аргументы Недели Здоровье 13+

В ФМБА рассказали о новом препарате от коронавируса «Мир-19»

, 20:58 Источник: ФМБА

В ФМБА рассказали о новом препарате от коронавируса «Мир-19»
медик, фото: pixels.com

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали о препарате против новой коронавирусной инфекции «Мир-19». Отмечается, что вторую фазу клинических исследований планируют завершить к середине августа.

«… участки генома вируса, выбранные в качестве мишени для действия препарата, высококонсервативны, практически не подвергаются мутациям», - пояснила глава ФМБА Вероника Скворцова, отметив, что так называемый антидот будет актуален для «британского» и «индийского» штаммов.

«Мир-19» не влияет на геном человека, поскольку при разработке препарата выбрали специфические участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека. Это делает лекарство абсолютно безопасным для пациентов. Кроме того, в ФМБА уточнили, что «Мир-19» в десять тысяч раз снизил концентрацию вируса у подопытного животного во время эксперимента при помощи активного компонента - малых интерферирующих РНК (миРНК). Он разрушает конкретный участок генома коронавируса, который отвечает за его способность к размножению. Если эффективность лекарства у больных COVID-19 подтвердится, то его подадут на регистрацию.

«МИР 19 – этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на хорошо изученном механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество - малые интерферирующие РНК и пептид – носитель», - добавили в ведомстве. 

Ранее сообщалось, что ФМБА успешно завершило доклинические исследования вакцины против коронавируса. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Политика

Источник URA.RU сообщил, что власти после выборов проведут серию отставок губернаторов

Источник сообщил, что власти после выборов проведут серию отставок губернаторов

Губернатор Орловской области коммунист Андрей Клычков и губернатор Тамбовской области единоросс Александр Никитин могут быть заменены после выборов осенью. Источник URA.RU сообщил, что к Клычкову и к Никитину есть вопросы у руководства страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Криминал

Аргументы НеделиИнтервью

Криминал