В ФМБА рассказали о новом препарате от коронавируса «Мир-19»

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9 июля 2021, 20:58 Источник: ФМБА

медик, фото: pixels.com

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали о препарате против новой коронавирусной инфекции «Мир-19». Отмечается, что вторую фазу клинических исследований планируют завершить к середине августа.

«… участки генома вируса, выбранные в качестве мишени для действия препарата, высококонсервативны, практически не подвергаются мутациям», - пояснила глава ФМБА Вероника Скворцова, отметив, что так называемый антидот будет актуален для «британского» и «индийского» штаммов.

«Мир-19» не влияет на геном человека, поскольку при разработке препарата выбрали специфические участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека. Это делает лекарство абсолютно безопасным для пациентов. Кроме того, в ФМБА уточнили, что «Мир-19» в десять тысяч раз снизил концентрацию вируса у подопытного животного во время эксперимента при помощи активного компонента - малых интерферирующих РНК (миРНК). Он разрушает конкретный участок генома коронавируса, который отвечает за его способность к размножению. Если эффективность лекарства у больных COVID-19 подтвердится, то его подадут на регистрацию.

«МИР 19 – этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на хорошо изученном механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество - малые интерферирующие РНК и пептид – носитель», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ФМБА успешно завершило доклинические исследования вакцины против коронавируса.

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