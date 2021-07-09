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В ФМБА рассказали об успешном завершении доклинических исследований вакцины против коронавируса

, 20:49

В ФМБА рассказали об успешном завершении доклинических исследований вакцины против коронавируса
шприцы, фото: pixels.com

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили, что доклинические исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции успешно завершены. Клинические испытания препарата начнутся в ближайшее время.

«В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата. Подготовлен пакет документов для получения разрешения на проведение клинических исследований I-II фазы, который в конце июня был внесен в Министерство здравоохранения РФ», - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что они полностью готовы к проведению клинических исследований. Уточняется, что вакцина ФМБА разработана на новой технологической платформе и нацелена прежде всего на развитие клеточного иммунитета. Препарат использует в качестве «мишени» консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.

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