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Эпидемиолог Горелов: наиболее уязвимыми к «дельта-штамму» являются люди в возрасте от 14 до 29 лет

, 17:34 Источник: Говорит Москва

Эпидемиолог Горелов: наиболее уязвимыми к «дельта-штамму» являются люди в возрасте от 14 до 29 лет
медик, фото: pixabay.com

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что люди в возрасте от 14 до 29 лет наиболее подвержены заражению «дельта-штаммом» новой коронавирусной инфекции.

«… если мы говорили весной 65+, то у нас в основном это мобильные лица в настоящий момент и дети. И мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми одномоментно болеют и родители, и наоборот»,- пояснил он.

Горелов отметил, что при заражении этим вариантом SARS-CoV-2 заболевание протекает с нарушениями пищеварения. По его словам, почти у каждого третьего пациента зафиксирован этот симптом. Он добавил, что «индийский штамм» наглядно показал, что входными путем могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт. При этом врач напомнил о необходимости ношения перчаток.

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