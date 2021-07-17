Тренер Кондрашев посоветовал летом заниматься спортом после спада жары и отказаться от жирной и копченой пищи
17 июля 2021, 09:08
Тренер Бегового сообщества Павел Кондрашев в рамках беседы с журналистами утром в субботу, 17 июля, рассказал об особенностях тренировок и питания в жаркую погоду и призвал соблюдать ряд правил.
Эксперт порекомендовал в жару исключить из рациона жирные и копченые продукты, фастфуд, густые супы, блюда с майонезом и прочими соусами. Кроме того, желательно отказаться от спиртного, кофе и энергетиков – предпочтение лучше отдавать чистой воде.
В беседе с RT Павел Кондрашев отметил, что заниматься спортом следует рано утром или вечером после спада жары. Бегать тренер посоветовал в парках или лесах. Во время занятий на открытом воздухе не стоит забывать о солнцезащитных средствах, а также о том, что спортивная одежда должна быть светлой и обладать системой влагоотвода.
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