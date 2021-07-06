Главный терапевт РФ Драпкина перечислила противопоказания к вакцинации от коронавируса

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6 июля 2021, 12:39

вакцина, фото: pixabay.com

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса.

Драпкина в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» назвала основными противопоказаниями к вакцинации возраст до 18 лет, тяжелые аллергические реакции, период лактации, обострение любого хронического заболевания, ОРЗ или повышенную температуру. Врач пояснила, что у людей с ОРЗ иммунитет уже ослаблен, и они хуже перенесут прививку, а степень эффективности вакцины будет ниже.

Кроме того, она добавила, что непривитые люди – это «прекрасный резервуар» для того чтобы вирус окреп, приспособился к новым условиям и тем методам лечения, которые уже разработаны».

Также Драпкина уточнила, что сейчас проводятся клинические испытания вакцины на детях до 18 лет. По ее словам, в скором времени будут представлены результаты исследования.

Ранее врач Михаил Андрушкевич заявил, что действие вакцин против коронавируса сократилось.

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