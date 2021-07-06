Врач Андрушкевич заявил, что действие вакцин против коронавируса сократилось

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6 июля 2021, 09:31 Источник: Прецедент

медик, фото: pixels.com

Главврач новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич оценил эффективность российских вакцин против новой коронавирусной инфекции. По его словам, заражаются COVID-19 в основном пациенты, у которых титр по антителам ниже 150.

Андрушкевич отметил, что людям, у кого низкий уровень антител к коронавирусу, имеет смысл поставить «Спутник V», который «действует не менее двух месяцев». При этом он не исключает, что есть пациенты, у которых показатель выше 150 держится дольше. Однако врач добавил, что эта вакцина не очень эффективна против «индийского штамма».

«Титр 150 показывает нижнюю границу антител, при которой иммунитет достаточен … Правда, при этом штамм «Дельта» расходует гораздо большее количество антител, чем предыдущие штаммы, поэтому я бы советовал держать уровень антител с запасом, выше 150», - пояснил он.

Говоря о препарате «ЭпиВакКорона», врач добавил, что она менее эффективна против коронавируса, поскольку люди так же тяжело переносят заболевание. Он уточнил, что сейчас в больницах находятся люди «со значительным поражением легких», которые сделали прививку в мае.

«Вообще время действия вакцин сократилось. Есть примерно 10%, у кого прививка не работает, и антител нет. Как правило, это старший возраст либо, возможно, получившие вакцину, которая поставлялась с нарушением холодовой цепи», - поделился эксперт.

Кроме того, он считает, что в России сейчас распространяются разные вариации коронавируса, а не только «индийский штамм», поскольку в Москве COVID-19 начинается c проблем с ЖКТ, а в новосибирскую клинику чаще поступают пациенты с болью в горле и насморком.

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов рассказал об устройстве вакцин против коронавируса.

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