Биолог Нетёсов призвал «не выдумывать всякую ерунду» о размножении аденовируса после вакцинации

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5 июля 2021, 13:02 Источник: RT

медик, фото:Mikhail Pletsky / globallookpress.com

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов оценил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в России и отношение местных жителей к вакцинации.

«Люди сравнивают несравнимое: они сравнивают 4% смертей от коронавируса с одним-двумя днями температуры после вакцинации. Это несравнимые вещи. И, к сожалению, те люди, которые убедились печальным образом в том, что болезнь — это очень тяжело, они уже ничего не расскажут», - высказал он RT.

Нетёсов считает, что вакцинация – это единственное, что может сейчас остановить эпидемию. По его словам, в первую очередь сделать прививку надо тем, кто не болел. Он добавил, что «гораздо безопаснее вакцинироваться от коронавируса, чем заболеть им, например, во время беременности».

«Ведь все российские вакцины, которые, даже в случае векторных вакцин, всё равно в организме не размножаются. В векторных вакцинах лишь синтезируются белок S коронавируса и аденовирусные оболочечные белки, больше ничего. Сам аденовирусный вектор не размножается. Не надо тут выдумывать ерунду всякую», - пояснил эксперт, отметив, что вакцинация не сравнима по степени опасности с заражением действительно живым вирусом.

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