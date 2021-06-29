Вирусолог Нетёсов не увидел «ничего особенного» в проникновении коронавируса в клетки человека без ACE2

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29 июня 2021, 14:58 Источник: RT

медики, фото: pixels.com

Вирусолог, член-корреспондент РАН доктор биологических наук Сергей Нетёсов прокомментировал исследование американских ученых о новом способе заражения коронавирусной инфекцией.

«Здесь речь идёт о давно известной вещи. Есть альтернативный рецептор для коронавируса. Он сложнее называется, чем ACE2, но он есть. И в том, что этот конкретный мутант не связывается с клеткой с помощью ACE2, а связывается с помощью другого, ничего особенного нет», - высказал он RT.

Нетёсов считает, что от этого штамма коронавируса вакцины защищать будут, но в меньшей степени. Он пояснил, что у него есть другие мутации, как и у британского, южноафриканского, бразильского и индийского вариантов вируса, которые менее восприимчивы к прививке.

Ранее Нетёсов заявил, что заболевшие новой коронавирусной инфекцией стали выделять больше вирусных частиц.

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