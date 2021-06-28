Вирусолог Нетесов: зараженные COVID-19 выделяют дозу вируса, которая «прошибает уже образовавшейся у населения иммунитет»

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 июня 2021, 19:10 Источник: Лента.ру

человек в маске, фото: pixabay.com

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов заявил, что заболевшие новой коронавирусной инфекцией стали выделять больше вирусных частиц.

«Ситуация, в которой сейчас Москва находится, очень тяжелая. Число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся у части населения иммунитет», - высказал он.

Нетесов назвал три фактора развития такого сценария: в начале мае россияне расслабились, перестали соблюдать меры, ношение масок никем не отслеживалось, в стране очень низкий уровень вакцинации – 12-13%, появление «индийского штамма». По его словам, новый вариант вируса «быстрее и эффективнее распространяется». Он добавил, что зараженный способен передать вирус не двум-трем людям, как раньше, а пяти-шести.

Эксперт предположил, что если люди дружно наденут маски и начнут вакцинироваться, то через две-три недели волна заражений, возможно, сильно уменьшится.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости