Американские учёные сообщили, что коронавирус может проникать в клетки человека без ACE2

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29 июня 2021, 07:37

медик, фото: pixels.com

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США выявили альтернативный способ заражения человека новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий материал опубликовало издание Phys.org.

В источнике говорится, что благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2 для проникновения в клетку. Это открытие показывает, что вирус способен неожиданно меняться и находить новые пути заражения организма, отметили ученые.

В ходе исследований специалисты выяснили, что клетки аденокарциномы человека без ACE2 восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории. Так, ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2 находится под «селективным давлением», которое заставляет его искать новые способы проникновения в клетки в обход стандартного пути с использованием рецептора ACE2. Однако данное явление «напугало» экспертов.

Также они добавили, что лабораторный вирус остается восприимчивым к антителам вакцинированных пациентов, но сыворотка крови переболевших менее эффективна для борьбы с ним.

По словам ученых, им необходимо найти альтернативный рецептор, с помощью которого вирус проникает в клетки. При этом пока неизвестно, возможна ли такая мутация в реальных условиях, уточнили они.

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