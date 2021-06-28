Ученые из Англии назвали симптомы зафиксированного в Великобритании лямбда-штамма коронавируса

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28 июня 2021, 20:04 Источник: Express

медики, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии сообщили, что в Великобритании зафиксированы случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса, который получил распространение в Южной Америке. Изначально его выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года.

В источнике говорится, что лямбда-штамм содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Однако у ученых нет доказательств, что этот вариант патогена провоцирует более тяжелое течение коронавируса или ослабляет действие вакцины. При этом эксперты рекомендуют обращать внимание на такие симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель и потеря или изменение обоняния и вкуса.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский), который продолжает мутировать. В конце прошлой недели обнаружен штамм "дельта плюс".

Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что заболевшие новой коронавирусной инфекцией стали выделять больше вирусных частиц.

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