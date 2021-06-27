Официальный представитель ВОЗ в РФ Вуйнович предупредила о локдауне, если «тревожная ситуация» со штаммом «дельта» не изменится

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27 июня 2021, 10:55

медик, фото: pixabay.com

Официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович оценила текущую ситуации с распространением новой коронавирусной инфекцией. По ее словам, заражение штаммом «дельта плюс» вызывает тревожность.

«"Дельта" штамм поражает очень много клеток, человек, заразившийся этим штаммом, может заразить больше людей и гораздо быстрее... ситуация тревожная», - высказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Вуйнович отметила, что вирус набирает скорость, поэтому нужно оперативно реагировать. Она призвала людей соблюдать масочный режим и вакцинироваться. Представитель ВОЗ пояснила, что прививка необходима, поскольку снижается возможность передачи вируса и вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.

«Только общий иммунитет и изменение поведения. Это значит даже, что нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить распространение», - подчеркнула Вуйнович.

Она считает, что если сейчас не приложить все усилия, то придется вводить локдаун.

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