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Гинцбург сообщил, что для ревакцинации от коронавируса подойдет «Спутник Лайт»

, 07:58 Источник: РИА Новости

Гинцбург сообщил, что для ревакцинации от коронавируса подойдет «Спутник Лайт»
вакцина, фото: pixels.com

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какие препараты подойдут для ревакцинации против новой коронавирусной инфекции.

«В целом, для ревакцинации достаточно "Спутника Лайт"», - уточнил он.

При этом Гинцбург пояснил, что людям, привитым «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком» можно ревакцинироваться «Спутником V».

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ выработало рекомендации по ревакцинации от коронавирусной инфекции.

Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал сообщения Минздрава РФ о необходимости ревакцинации.

Гинцбург  перечислил особенности «индийского штамма», а также назвал его «хитрость». 

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