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Врач-иммунолог Владимир Болибок: ревакцинация поможет защитить от индийского штамма коронавируса

, 17:06 Источник: Свободная пресса

Врач-иммунолог Владимир Болибок: ревакцинация поможет защитить от индийского штамма коронавируса
фото: pixabay.com

Индийский штамм «Дельта+» более агрессивный, чем предыдущие выявленные штаммы коронавирусной инфекции COVID-19. Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал сообщения Минздрава РФ о необходимости ревакцинации.

Доктор Болибок рассказал, что после перенесенного ковида количество антител в организме человека невысокое, и они быстрее исчезают, в отличие от тех, кто сделал привику. Именно поэтому он полагает, что в первую очередь ревакцинировать необходимо тех, кто перенес заболевание год назад, - пишет «Свободная пресса».

Врач-иммунолог подтвердил, что индийский штамм «Дельта+» более агрессивный в сравнении с выявленными ранее.
Доктор Болибок пояснил, что индийский штамм вызывает больше поражение желудочно-кишечного тракта, возникают более агрессивные тромботические осложнения, с легкими примерно такая же картина, как при «уханьском» вирусе» и менее агрессивное разрушение нервной системы.

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