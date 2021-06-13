Мясников прокомментировал розыгрыш автомобилей среди москвичей за прививку от коронавируса

Известный врач и телеведущий прокомментировал программу стимулирования для москвичей, которые пройдут вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. У привитых жителей столицы есть шанс выиграть автомобиль.
«Люди, а вот вам не стыдно?! Что приходится, ради вашего здоровья, прибегать вот к такому? Ну что мы - совсем уже?», - написал он в своем Телеграм-канале.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении нерабочих дней с 15 по 19 июня включительно, а также о введении ряда ограничений на этот период: закрытие фудкортов и детских комнат в торговых центрах, приостановление развлекательного досуга в крупных московских городских парках, введение запрета на обслуживание посетителей в ночное время в организациях общепита – с 23.00 до 6.00. По его словам, такое решение связно с ухудшением эпидемиологической ситцуации в Москве.
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