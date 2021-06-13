Собянин запустил программу стимулирования вакцинации для москвичей старше 18 лет

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13 июня 2021, 12:25 Источник: Сайт Сергея Собянина

шприц, pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем персональном блоге, что в столице запущена дополнительная программа стимулирования вакцинации граждан против COVID-19 – еженедельно будут разыгрываться пять машин.

Сергей Собянин отметил, что накануне власти Москвы были вынуждены ввести "длинные выходные" с 12 по 20 июня в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом. По словам градоначальника, если в ближайшие дни москвичи проявят ответственность и дисциплину, то в столице удастся снизить темпы распространения заболевания, однако это станет лишь временным решением. Мэр города уточнил, что для избежания новых ограничений и достижения устойчивого улучшения ситуации с заболеваемостью, следует существенно ускорить вакцинацию.

В настоящий момент, по словам Собянина, в Москве действует программа поощрений для граждан старше 60 лет, которые сделали прививку. Теперь же запускается дополнительная программа, распространяющаяся на людей старше 18 лет.

Уточняется, что с 14 июня по 11 июля граждане, которые сделают первую дозу вакцины против COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Каждую неделю среди вакцинированных будут разыгрываться пять машин стоимостью около 1 миллиона рублей.

Данные о результатах будет объявляться каждую среду, начиная с 23 июня, в эфире канала "Москва 24".

Сергей Собянин, однако, уточнил, что главным выигрышем для тех, кто сделает прививку, станут здоровье и душевное спокойствие.

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