Президент РФ Путин заявил, что Россия должна помогать остальным странам в борьбе с COVID-19

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12 июня 2021, 20:02

Владимир Путин, фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Российской Федерации, являясь ведущей научной державой, нужно оказывать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией всем прочим странам, предоставляя им вакцину. Это, по словам российского лидера, является ответственностью РФ перед всей планетой.

Об этом он заявил в ходе проведения торжественной церемонии вручения госпремий в Кремле. Кроме того, Путин подчеркнул, что научная школа государства смогла отличиться в минувшем году.

Отметим, что в РФ до настоящего времени были зарегистрированы 4 вакцины от COVID-19. Первым таким препаратом стал “Спутник V”. Остальными стали “ЭпиВакКорона”, “КовиВак” и “Спутник Лайт”.

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