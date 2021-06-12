Президент РФ Путин заявил, что Россия должна помогать остальным странам в борьбе с COVID-19
12 июня 2021, 20:02
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Российской Федерации, являясь ведущей научной державой, нужно оказывать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией всем прочим странам, предоставляя им вакцину. Это, по словам российского лидера, является ответственностью РФ перед всей планетой.
Об этом он заявил в ходе проведения торжественной церемонии вручения госпремий в Кремле. Кроме того, Путин подчеркнул, что научная школа государства смогла отличиться в минувшем году.
Отметим, что в РФ до настоящего времени были зарегистрированы 4 вакцины от COVID-19. Первым таким препаратом стал “Спутник V”. Остальными стали “ЭпиВакКорона”, “КовиВак” и “Спутник Лайт”.
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