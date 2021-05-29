Мясников заявил о «национальном бедствии» в России

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29 мая 2021, 14:59

Александр Мясников, фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о «национальном бедствии», которое захлестнуло Россию. По его словам, люди привыкли к «быстрой еде», но ее следует употреблять в умеренных количествах.

Мясников пояснил, что термин «быстрая еда» появился в США, но там уже законодательно запретили продавать фастфуд и газированные напитки рядом со школами. Однако в России проблема ожирения стала своего рода «национальным бедствием», отметил врач. Он добавил, что данная еда может быть полезной в умеренных количествах, например, в течение рабочего дня перекусить пиццей с сыром или морепродуктами.

«Абсолютно полезной или вредной еды нет … Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный! … под 500 калорий. Он убивает аппетит, он дает вам силы, и вы до ночи есть не захотите. Да, тут ничего особо полезного нет, но ты съел - у тебя бодрость», - объяснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Мясников рассказал, какие фрукты могут представлять смертельную опасность для детей.

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