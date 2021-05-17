Мясников назвал смертельно опасные фрукты для детей

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17 мая 2021, 09:28

ребенок, фото: pixabay.com

Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, какие фрукты могут представлять смертельную опасность для детей. По его словам, в них содержится синильная кислота.

«Абрикос и персик. В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели. Синильная кислота может вызвать отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Его коллега Екатерина Баранова добавила, что у детей часто бывает аллергия на персики. Для снижения риска эксперт рекомендует сварить плод или отчистить шкурку и внутреннюю часть, где много белков.

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