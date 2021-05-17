Мясников назвал смертельно опасные фрукты для детей
17 мая 2021, 09:28
Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, какие фрукты могут представлять смертельную опасность для детей. По его словам, в них содержится синильная кислота.
«Абрикос и персик. В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели. Синильная кислота может вызвать отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».
Его коллега Екатерина Баранова добавила, что у детей часто бывает аллергия на персики. Для снижения риска эксперт рекомендует сварить плод или отчистить шкурку и внутреннюю часть, где много белков.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.