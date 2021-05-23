Диетолог Попова предупредила, что отказ от соли может довести до инфаркта

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23 мая 2021, 08:59 Источник: doctorpiter.ru

солонка, фото: pixabay.com

Диетолог Ирина Попова рассказала, отказ от каких продуктов может привести к негативным последствиям для здоровья человека, вплоть до инфаркта. В первую очередь терапевт не рекомендует убирать соль из своего рациона.

Попова пояснила, что полный отказ от соли чреват дефицитом натрия. По ее словам, это может стать причиной головной боли, слабости в мышцах, тошноты, ухудшения аппетита и пищеварения в целом, вплоть до снижения давления и судорог. Врач добавила, что такое питание в перспективе может привести к инсульту или инфаркту. Особенно отказ от соли опасен для тех, кто посещает спортзал или регулярно практикует физические нагрузки, уточнила она.

«Признаки недостатка соли в таких случаях - жажда, сухость во рту, редкое мочеиспускание. Обязательно прислушивайтесь к своему телу и самочувствию», - объяснила диетолог, отметив, что бессолевую диету должен назначать только специалист.

Кроме того, без вреда для здоровья человек может съедать около пяти граммов соли в день. Вещество изначально присутствует в мясе, рыбе и яйцах.

«Если вы решили уменьшить потребление соли, не лишайте себя удовольствия принять солевую ванну. Она способствует очищению пор, выравнивает цвет кожи, делает ее эластичной и упругой, увлажняет, избавляет от отёков и выводит вредные вещества и токсины», - поделилась Попова.

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