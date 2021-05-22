Мясников назвал неочевидный симптом инсульта

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22 мая 2021, 18:47

медик, фото: pixabay.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неожиданном симптоме инсульта. По его словам, проблемы со зрением могут указывать на развитие опасного заболевания.

«Любое выпадение полей зрения - срочно к врачу, не завтра, а сейчас, срочно. Может быть инсульт, может быть серьезная симптоматика», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что возникновение «мушек» перед глазами, которые сопровождаются ухудшением зрения, размытостью или даже болью, является поводом для срочного обращения к врачу. Он добавил, что особенную осторожность в этом вопросе стоит проявить людям, находящимся в зоне риска: пожилым, гипертоникам и диабетикам.

Однако эксперт призвал не беспокоиться из-за периодически появляющихся «мушек» перед глазами, если они не сопровождаются дискомфортом. Мясников уточнил, что это нормальное явление, возникающее из-за денатурации белка. Он объяснил, что вероятность появления «мушек» перед глазами увеличивается с возрастом.

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