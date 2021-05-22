Мясников назвал условия для обязательной вакцинации от коронавируса в России

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22 мая 2021, 16:50

шприц, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный врач и телеведущий оценил возможность введения обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции в России. По его словам, препарат еще не прошел многолетние клинические испытания, но «дискриминация по иммунологическому принципу» может быть оправдана.

«Пока не существует ни одной вакцины, которая официально прошла все многолетние масштабные клинические испытания. Поэтому мы не имеем морального права делать вакцинацию от ковид для всех строго обязательной. Но и нам, обществу, некогда ждать эти годы ... Пусть ковид и заболевание с небольшой смертностью, но резко изменившее наш уклад жизни, нам всем надо возвращаться к норме», - пояснил он.

При этом Мясников считает оправленным введение «реальных ограничений» для непривитых: ношение масок, запрет на посещение театров, кафе, других публичных мест, путешествия, заселение в гостиницы. Врач добавил, что те, кому это надоело, могут сделать вакцину, а те, кто переболел, оформить справку.

«… это реальная дискриминация по иммунологическому принципу. Ну вот такие времена, что делать? Если не будет отмены ограничений для людей с антителами (вакцинированных) - не будет и стимула вакцинироваться от ковид», - резюмировал он.

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