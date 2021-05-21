Врач Мясников рассказал, как сохранить суставы здоровыми

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21 мая 2021, 20:00

болезнь суставов, фото: pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал несколько способов сохранить здоровье суставов. Первый из них - не допускать травм, не заниматься бегом: он губителен для коленей.

Мясников советует больше ходить и делать упражнения. Поскольку в суставах нет кровеносных сосудов, питательные вещества могут в них попасть только механическим путем.

Также Мясников подчеркнул, что продукты, полезные для суставов, их не восстановят. Даже для непрофессионала смешно, по его словам, предположение, что вы что-то поели, пища разложилась на молекулы, попала в кровь, "кровь пошла куда-то, и там все это восстановилось уже в суставе".

Чтобы суставы были дольше здоровы, необходимо худеть. Мясников сообщил, что у 80% людей, сбросивших за полгода 10% веса, проблемы с суставами пропали.

Неэффективными способами защиты суставов Мясников считает прием хондропротекторов, уколы гиалуроновой кислоты, иглоукалывание и парацетамол.

Мясников назвал главную ошибку тяжело заболевших людей.

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