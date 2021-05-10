Мясников назвал главную ошибку тяжело заболевших людей

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10 мая 2021, 17:27

Александр Мясников, Vadim Tarakanov/Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников советует всем, у кого та или иная серьезная болезнь, не совершать одну страшную ошибку. Об этом доктор побеседовал в эфире телеканала "Россия 1".

Как отметил Мясников, если больной "слег - он уже не встанет". Даже лежачие больные, которые не имеют возможности ходить, должны выполнять всевозможные упражнения в постели.

Ранее Мясников назвал признак онкологии, который встречается только у мужчин.

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