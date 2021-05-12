Мясников предложил в рамках правильного питания баловать себя оливье или салом по праздникам

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12 мая 2021, 13:55

оливье, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ globallookpress.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что количество людей с избыточным весом за последние годы увеличилось в два раза. По его словам, необязательно ограничивать себя в еде, чтобы соблюдать режим правильного питания.

«Нет еды полезной и нет вредной. Есть правильный образ питания. Если правильно питаешься, можешь позволять себе и сладкое, и колбаску. Если ты отказываешь себе во всем, начинаешь зацикливаться, это уже неправильно. Позволяй, радуйся», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что рекомендации по рациону индивидуальны и не могут быть универсальными. При этом врач призвал не переедать, не есть на ночь, отказаться от мучного и больше двигаться. Однако он считает, если человек правильно питается, то «по праздникам может побаловать себя оливье или салом».

Ранее Мясников назвал главную ошибку тяжело заболевших людей.

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