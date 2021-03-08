Мясников назвал полезные продукты для здоровья женщин

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8 марта 2021, 10:59

салат, фото: pixabay.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты необходимо употреблять женщинам для поддержания здоровья. По его словам, в первую очередь следует обратить внимание на потребление кальция в сочетании с витамином D.

Мясников рекомендует добавить в рацион печень трески, сыры, йогурты, молоко, творог и апельсиновый сок. Это позволит восполнить норму кальция и витамина D, пояснил он.

Врач отметил, что для здоровья женщины большое значение имеет выработка эстрогенов, которая повышается за счет употребления соевых бобов, сыра тофу, льняного масла, куркумы, красного винограда, персиков и чеснока. Мясников также советует регулярно есть достаточное количество ненасыщенных жиров.

«Еще один очень полезный продукт - брокколи: предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности – фолиатов ... их часто не хватает во время беременности», - добавил он в эфире телеканала "Россия 1".