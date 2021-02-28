Мясников перечислил продукты, которые могут привести к пищевому ботулизму

Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, от каких продуктов следует отказаться, чтобы избежать серьезного заболевания – пищевого ботулизма. По его словам, это интоксикация, обычно вызываемая в результате попадания в организм ботулотоксинов – «самых страшных ядов в мире».
Мясников отметил, что человек может заболеть пищевым ботулизмом после употребления зараженной еды, которая не была должным образом приготовлена или разогрета. Он пояснил, что наиболее опасными в этом плане являются домашние консервы, соления, а также колбаса, соленая и копченая рыба.
«А как же грибочки, спросите вы? А это уж на ваш страх и риск … Это русская рулетка», - высказал врач в эфире телеканала «Россия 1». При этом он рекомендует избавляться от ботулотоксинов с помощью кипячения, поскольку эти вырабатываемые бактериями вещества не переносят высокие температуры.
Медик призывает соблюдать правильное питание, чтобы снизить риск заражения ботулизмом.
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