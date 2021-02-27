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Врачи Малышева и Продеус назвали «суперпродукты», способные продлить жизнь

, 07:20 Источник: YouTube

Врачи Малышева и Продеус назвали «суперпродукты», способные продлить жизнь
арахис, pixabay.com

Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали о "суперпродуктах", которые способны продлить человеку жизнь. Медики подчеркнули, что речь идет о пище, которая богата растительным белком.

Врачи отметили, что считают самыми лучшими растительными продуктами нежареный арахис, семена тыквы и грецкий орех. Продеус уточнил, что в 100 граммах арахиса в среднем содержится 25,8 грамма белка, в семенах тыквы – 24,5 грамма, а в грецком орехе – 24,1 грамма.

По словам медиков, высоким содержанием растительного белка отличаются также фасоль и горох.

Подчеркивается, что преобладание в рационе белка на растительной основе уменьшает риски смерти от онкологии, гипертонии, инсульта, а также инфаркта.

ЕТ

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