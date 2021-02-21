Врач Мясников назвал продукты, которые способны снизить риск развития диабета

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21 февраля 2021, 13:40 Источник: YouTube

тест на уровень сахара, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников в воскресенье, 21 февраля, перечислил продукты, которые рекомендуется употреблять людям с повышенной предрасположенностью к развитию диабета второго типа.

Важными факторами, которые влияют на возникновение данного заболевания, считаются генетика, возраст, а также избыточный вес. Александр Мясников обратил внимание, что значение имеет и распределение жировых отложений – если они скапливаются на животе, это может быть признаком нечувствительности к инсулину.

Врач в эфире канала "Россия 1" также заметил, что недоношенные дети более склонны к диабету в будущем, чем рожденные с нормальным весом.

Мясников отметил, что четыре чашки кофе в день, бокал красного вина и стакан молока способны снизить риск развития диабета.