Врач Мясников назвал продукты, которые способны снизить риск развития диабета

Врач и телеведущий Александр Мясников в воскресенье, 21 февраля, перечислил продукты, которые рекомендуется употреблять людям с повышенной предрасположенностью к развитию диабета второго типа.
Важными факторами, которые влияют на возникновение данного заболевания, считаются генетика, возраст, а также избыточный вес. Александр Мясников обратил внимание, что значение имеет и распределение жировых отложений – если они скапливаются на животе, это может быть признаком нечувствительности к инсулину.
Врач в эфире канала "Россия 1" также заметил, что недоношенные дети более склонны к диабету в будущем, чем рожденные с нормальным весом.
Мясников отметил, что четыре чашки кофе в день, бокал красного вина и стакан молока способны снизить риск развития диабета.
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