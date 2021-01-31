Врач Мясников не советует налегать на сладости с фруктозой. Сахарный диабет обеспечен
31 января 2021, 20:01[ «Аргументы Недели» ]
Диеты, включающие сладкие десерты с фруктозой, несут опасность. Они могут привести к ожирению и развитию сахарного диабета. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам медика, встречающаяся во фруктах натуральная фруктоза действительно полезна для организма, но заменители сахара на ее основе могут быть опасными. Делов том, что организм фруктозу в чистом виде воспринимает по-другому, чем в том виде, в котором она содержится во фруктах и овощах. Мясников отметил, что похудеть в этом случае довольно непросто.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.