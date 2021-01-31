Врач Мясников не советует налегать на сладости с фруктозой. Сахарный диабет обеспечен

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31 января 2021, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников. Фото: ВКонтакте

Диеты, включающие сладкие десерты с фруктозой, несут опасность. Они могут привести к ожирению и развитию сахарного диабета. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам медика, встречающаяся во фруктах натуральная фруктоза действительно полезна для организма, но заменители сахара на ее основе могут быть опасными. Делов том, что организм фруктозу в чистом виде воспринимает по-другому, чем в том виде, в котором она содержится во фруктах и овощах. Мясников отметил, что похудеть в этом случае довольно непросто.

Ранее Мясников предупредил, что БАДы опасны.