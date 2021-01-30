Доктор Мясников предупреждает, что БАДы опасны

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30 января 2021, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников, фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые биологически активные добавки (БАДы) содержат в себе гормоны и даже запрещенные вещества.

Знакомый врача хотел похудеть с помощью таких таблеток, но почувствовал, что с ними что-то не то. В результате лабораторной экспертизы выяснилось, что БАДы содержали сильное наркотическое вещество. Их применение могло привести к инфаркту.

Другой приятель принимал БАД для улучшения потенции. Эффект его радовал, но почему-то появились желтые круги перед глазами. Лабораторный анализ показал наличие в них лекарства от эректильной дисфункции, которое в сочетании с принятым нитроглицерином может быть смертельно опасным. Но производитель капсул не сообщил о наличии такого важного ингредиента в составе.

Мясников добавил, что в некоторых биологически активных добавках находят гормоны щитовидной железы, обезболивающие и даже соли тяжелых металлов. "Любить жить – это самый главный БАД", – подчеркнул телеведущий.

Ранее Мясников оценил требование обязать женщин рожать в маске.