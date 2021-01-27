Мясников оценил требование обязать женщин рожать в маске

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27 января 2021, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников. Фото: ВКонтакте

Требование к беременным женщинам надевать маски во время родов абсурдное с точки зрения акушерства и эпидемиологии, считает известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее Минздрав потребовал, чтобы роженицы надевали маски во время родов. Снимать их разрешили только тогда, когда начинаются потуги.

"Коронавирус не передается через кровь от мамы к ребенку и через кормление. А рожать в маске - это дополнительный для женщины стресс", - отметил Мясников. Доктор отметил, что правильное дыхание — это основа правильного ведения родов. При этом медики, сопровождающие роды у зараженных COVId-19 женщин, одеты в защитные костюмы. В любом госпитале пациенты с коронавирусом ходят без масок. По словам Мясникова, такое решение могли принимать либо мужчины, либо бездетные женщины.

В Instagram удален пост Мясникова за "враждебные высказывания и символы".