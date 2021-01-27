Мясников оценил требование обязать женщин рожать в маске
27 января 2021, 21:24[ «Аргументы Недели» ]
Требование к беременным женщинам надевать маски во время родов абсурдное с точки зрения акушерства и эпидемиологии, считает известный врач и телеведущий Александр Мясников.
Ранее Минздрав потребовал, чтобы роженицы надевали маски во время родов. Снимать их разрешили только тогда, когда начинаются потуги.
"Коронавирус не передается через кровь от мамы к ребенку и через кормление. А рожать в маске - это дополнительный для женщины стресс", - отметил Мясников. Доктор отметил, что правильное дыхание — это основа правильного ведения родов. При этом медики, сопровождающие роды у зараженных COVId-19 женщин, одеты в защитные костюмы. В любом госпитале пациенты с коронавирусом ходят без масок. По словам Мясникова, такое решение могли принимать либо мужчины, либо бездетные женщины.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.