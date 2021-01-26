В Instagram удален пост Мясникова за

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26 января 2021, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников, фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников сообщил об удалении своего поста в Instagram. Публикация нарушила правила, запрещающие "враждебные высказывания и символы" на платформе.

Пост содержал видео, на котором Мясников процитировал стихотворение Николая Гумилева "Занзибарские девушки".как считает врач, именно эти слова не понравились соцсети: "Жирные женщины Габеша, хитрые и злые сомалийки и грязные поденщицы Каффы". Их могли принять за оскорбление темнокожих. При этом врач "патологический интернационалист".



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