В Instagram удален пост Мясникова за "враждебные высказывания и символы"
26 января 2021, 17:16[ «Аргументы Недели» ]
Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников сообщил об удалении своего поста в Instagram. Публикация нарушила правила, запрещающие "враждебные высказывания и символы" на платформе.
Пост содержал видео, на котором Мясников процитировал стихотворение Николая Гумилева "Занзибарские девушки".как считает врач, именно эти слова не понравились соцсети: "Жирные женщины Габеша, хитрые и злые сомалийки и грязные поденщицы Каффы". Их могли принять за оскорбление темнокожих. При этом врач "патологический интернационалист".
Врач Мясников: "Не оправдывайте метеозависимостью свою склонность к хандре".
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