Врач Мясников: «Не оправдывайте метеозависимостью свою склонность к хандре»
24 января 2021, 17:45[ «Аргументы Недели» ]
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" подверг критике людей, которые списывают свое плохое настроение на погодные условия: "Тут себя жалеете, там жалеете, а потом начинаются проблемы".
Мы позволяем себе хандру и виним в этом погоду. Врач советует плохому настроению что-то противопоставить, заняться гимнастикой, например. Мясников отметил, что метеоусловия, конечно, влияют на наше самочувствие: "у кого-то ноют старые раны, кто-то может предсказывать погоду". По его словам, надо научиться отвлекаться от "дождика за окном".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.