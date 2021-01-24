Врач Мясников: «Не оправдывайте метеозависимостью свою склонность к хандре»

Аргументы Недели → Здоровье 13+

24 января 2021, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников, кадр телепередачи

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" подверг критике людей, которые списывают свое плохое настроение на погодные условия: "Тут себя жалеете, там жалеете, а потом начинаются проблемы".

Мы позволяем себе хандру и виним в этом погоду. Врач советует плохому настроению что-то противопоставить, заняться гимнастикой, например. Мясников отметил, что метеоусловия, конечно, влияют на наше самочувствие: "у кого-то ноют старые раны, кто-то может предсказывать погоду". По его словам, надо научиться отвлекаться от "дождика за окном".