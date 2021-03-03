Американские ученые развеяли миф о развитии гипоксии из-за ношения масок

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3 марта 2021, 17:49 Источник: Plos One

маска, pixabay.com

Ученые из Университетской больницы в Кливленде, штат Огайо, провели исследование и пришли к выводу, что ношение масок не способствует развитию гипоксии — пониженному содержанию кислорода в организме.

Эксперты провели эксперимент с участием 50 добровольцев в возрасте около 33 лет. Медики измерили частоту сердечных сокращений у испытуемых, а также уровень кислорода и углекислого газа в их крови в покое и при быстрой ходьбе в маске. Сравнив полученные показатели, исследователи выяснили, что ни у одного из добровольцев не наблюдалось кислородного голодания или же избытка углекислого газа в крови.

Ученые выразили надежду на то, что данные результаты убедят людей в том, что при ношении масок человек способен в полной мере получать кислород.