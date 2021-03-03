Скворцова рассказала, как избежать третьей волны COVID-19 в России

Глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова днем в среду, 3 марта, заявила, что поможет избежать очередной волны заболеваемости коронавирусом нового типа в стране.
Скворцова отметила, что если, как заявляют производители, вакцина против COVID-19 имеет эффективность 94% и поствакцинальный иммунитет длительностью не менее шести месяцев, то для того, чтобы полностью избежать третьей волны коронавируса, следует привить либо 25% населения страны за два месяца, либо – 30% до мая.
Глава ФМБА уточнила, что третья волна должна быть неизбежной и начаться в начале мая, но наличие эффективных вакцин меняет эту ситуацию.
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