Скворцова рассказала, как избежать третьей волны COVID-19 в России

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3 марта 2021, 16:24 Источник: Россия 24

Вероника Скворцова, АГН Москва/Global Look Press

Глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова днем в среду, 3 марта, заявила, что поможет избежать очередной волны заболеваемости коронавирусом нового типа в стране.

Скворцова отметила, что если, как заявляют производители, вакцина против COVID-19 имеет эффективность 94% и поствакцинальный иммунитет длительностью не менее шести месяцев, то для того, чтобы полностью избежать третьей волны коронавируса, следует привить либо 25% населения страны за два месяца, либо – 30% до мая.

Глава ФМБА уточнила, что третья волна должна быть неизбежной и начаться в начале мая, но наличие эффективных вакцин меняет эту ситуацию.