Эпидемиолог Горелов: Россия еще не прошла первую волну коронавируса

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2 марта 2021, 19:45

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что Россия еще не справилась с первой волной новой коронавирусной инфекции, а находится в стадии стабилизации и снижения заболеваемости.

«Мы еще первую волну с вами не пережили, потому что классика жанра: ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта 2020 года … мы до этого были с вами в нуле, поэтому мы переживаем так называемые осенние, весенние подъемы, а сейчас - в стадии стабилизации, снижения инфекционного процесса или эпидпроцесса», - пояснил он в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Горелов отметил, что говорить о так называемой второй волне COVID-19 в России можно будет только после прохождения через нулевое значение выявленных за сутки случаев заражения и при значительной мутации вируса. При условии, что масштабы распространения нового штамма догонят показатели, характерные для первой волны, уточнил эксперт.