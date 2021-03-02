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В России не хватает отечественной вакцины. А ожидание подвоха приобрело массовый характер

, 11:48

В России не хватает отечественной вакцины. А ожидание подвоха приобрело массовый характер

В начале года президент страны Владимир Путин поручил правительству начать вакцинацию населения. На сегодня российские производители зарегистрировали уже три препарата против коронавируса. Вакцина «Спутник V» признана в 36 странах.

На начало марта вакцину удалось поставить только 4 миллионам россиян. Это меньше 3% населения, в то время как в Англии данный показатель составляет 20%, а в Израиле 70%. В ряде российских регионов вакцинация остановлена из-за нехватки препарата. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что производство ещё не запущено на полную мощь.

Основной парадокс заключается в том, что в стране, которая первая создала вакцину против коронавируса, не в состоянии обеспечить жизненно важным препаратом собственное население. В некоторых субъектах вакцинация даже не начиналась. Регионы не смогли создать необходимые условия для хранения препарата. Вместе с этим россияне не спешат прививаться недостаточно проверенным препаратом. Ожидание подвоха приобрело массовый характер.

ПВ

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